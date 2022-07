Boxe:Lorusso all'assalto titolo Europeo, sfida nel metaverso

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - La sfida tra Alessio Lorusso e Sebastian Perez per il vacante titolo europeo Pesi Gallo EBU e la novità assoluta in Italia di una riunione trasmessa nel metaverso, lo spazio destinato alla boxe per disabili. Sono questi gli ingredienti che rendono interessante l'evento in programma all'Arena di Monza il prossimo 14 ottobre, organizzato da Mirtilla e Promo Boxe Italia e presentato oggi a Milano.

Da una parte il lato sportivo con un match titolato che potrebbe segnare un punto di svolta per 'Mosquito': "Per me sarà un trampolino di lancio, a casa mia, per cui sento grande responsabilità. Sarà un match difficile, il mio avversario ha esperienza e qualità per cui lavorerò non solo a livello fisico, ma anche mentale. Quella di Monza è una tappa molto importante, perché è risaputo che conquistare un titolo EBU può cambiare la carriera, per cui spero sia un punto di partenza per nuovi traguardi. Voglio vincere e convincere".

Oltre all'altro match valido per il titolo italiano dei Pesi Piuma tra Mattia De Bianchi e Mattia Occhinero, la riunione ospiterà anche un incontro di boxe per disabili. "Sono molto contento - afferma Simone Dessi - che l'organizzazione abbia inserito nel programma della serata questa disciplina e che la Federazione ci supporti. Il pugilato è anche inclusione e deve essere accessibile a tutti". (ANSA).