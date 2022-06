Auto: startup italiana per veicoli elettrici alta gamma

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Creare veicoli elettrici di nuova generazione che superino in ogni aspetto tutte le offerte di mercato esistenti, specie per il design, il comfort, l'esperienza di acquisto e la tecnologia alla guida. È questa la mission di Aehra, il nuovo brand globale di auto elettriche con sede a Milano fondato con l'obiettivo di ridefinire la mobilità sostenibile di alta gamma. La start-up si appresta a presentare già nel 2022 due modelli iniziali, un Suv e una berlina, con le prime consegne ai clienti previste nel 2025.

"Cambieremo radicalmente l'approccio alla progettazione e al design", ha commentato il co-fondatore, presidente e Ceo della start-up Hazim Nada. L'obiettivo di Aehra, ha spiegato, è quello di risolvere le criticità fondamentali nell'attuale fase di transizione automobilistica verso l'elettrico. "In primis la necessità di creare veicoli elettrici veramente desiderabili - ha aggiunto - che siano concepiti fin dall'inizio come elettrici".

Dotati di una tecnologia all'avanguardia nella piattaforma della batteria, il Suv e la berlina punteranno ad avere un'autonomia di almeno 800 km. Aehra utilizzerà nuove tecnologie di materiali compositi per la produzione di veicoli di serie che non necessitano di internalizzare unità di produzione costose come le catene di alluminio e i sistemi di verniciatura dei veicoli. Le auto prodotte avranno anche il vantaggio di essere più leggere con un impatto ambientale, quindi, decisamente contenuto.

Hazim Nada, insieme al co-founder Sandro Andreotti, saranno supportati da un team di professionisti come l'ex direttore del Centro Stile Lamborghini Sant'Agata Bolognese, Filippo Perrini, nuovo Chief Design Officer della start-up. Aehra seguirà un modello strategico di introduzione dei veicoli nei mercati chiave, tra cui il Nord America, l'Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo. (ANSA).