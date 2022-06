Sala, città metropolitana investirà 400 mln in piste ciclabili

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Nei prossimi anni la Città metropolitana di Milano investirà oltre 400 milioni di euro "per realizzare un sistema di super ciclabili che collegheranno i 133 comuni del territorio metropolitano e li integrerà con le ciclabili esistenti". Lo ha spiegato il sindaco di Milano e della Città metropolitana, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social.

L'obiettivo di questo progetto, che si chiama Biciplan Cambio, è quello di "aumentare la quantità degli spostamenti in bicicletta. Quindi la tutela ambientale e la sicurezza coniugandole con lo sviluppo economico e il benessere generale", ha aggiunto.

Il sindaco ha poi invitato tutti sabato 2 luglio ad una biciclettata con cui sarà inaugurato il primo tratto della linea 6 - la Rosa - del biciplan Cambio, che collegherà Milano con l'Idroscalo.

"Si parte alle 9 da via Tucidide e si procederà alla volta dell'Idroscalo. La mobilità sostenibile è elemento fondante della tutela ambientale", ha concluso. (ANSA).