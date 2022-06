Maltempo, forte grandinata nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 28 GIU - Una potente grandinata ha investito parte della provincia nord di Varese, causando gravi danni alle coltivazioni. Il comune maggiormente colpito è quello di Maccagno con Pino e Veddasca, dove chicchi di grandine "grandi come noci", come hanno pubblicato sui social diversi utenti a corredo di immagini, hanno raggiunto anche i 20 centimetri di copertura del suolo.

Molte le auto danneggiate, al momento non si registrano feriti. (ANSA).