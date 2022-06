Comunali: a Como duello inedito, Allevi cerca il bis a Monza

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Un duello atteso e un altro assolutamente inedito: Monza e Como sceglieranno il loro sindaco dopo un primo turno che ha dato esiti opposti nei due capoluoghi di provincia lombardi che domani torneranno al voto, dato che a Lodi Andrea Furegato non ha avuto bisogno del ballottaggio. Si vota anche a Sesto San Giovanni (Milano), l'ex Stalingrado d'Italia che il centrosinistra proverà a riprendere contro il favorito sindaco uscente della Lega Roberto Di Stefano.

A Como si sfideranno Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra in testa con il 39,4%, e Alessandro Rapinese, alla guida di una lista civica (27,3%) che ha preceduto per soli 103 voti Giordano Molteni, esponente della coalizione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che è quindi rimasta esclusa per la prima volta dal ballottaggio. Il centrodestra ha annunciato ricorso al Tar, ma il ballottaggio si terrà regolarmente con la grande incognita affluenza che già al primo turno ha toccato il minimo storico per Como: ha votato il 44,3% dell'elettorato.

Le speranze del centrodestra sono quindi concentrate su Monza, dove il sindaco uscente Dario Allevi cercherà un bis mai riuscito a nessuno dei suoi predecessori. Indicato da Forza Italia con Silvio Berlusconi che ha chiuso con lui la campagna elettorale, Allevi ha chiuso in testa con il 47% dei voti e ha stretto un accordo con Paolo Piffer, arrivato al 5,8% al primo turno con la sua lista civica. Difficile quindi la rimonta per Paolo Pilotto, candidato del Pd al 40%.

Molto difficile anche il compito di Michele Foggetta che proverà a recuperare i 10 punti di svantaggio che a Sesto San Giovanni lo separano da Roberto Di Stefano, sindaco uscente che ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 48,9%.

Opposta la situazione a Crema (Cremona), dove è il candidato del centrodestra Maurizio Borghetti a dover recuperare 10 punti sul candidato del centrosinistra Fabio Bergamaschi. (ANSA).