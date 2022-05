Pmi, Stati generali: 'Accrescere lo sviluppo delle imprese'

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Crisi d'impresa, tutele, strumenti e finanza. Destinazione: continuità e sostenibilità". Sono questi i temi al centro degli 'Stati Generali delle Pmi e dei Professionisti', promossi dalla Fondazione Centro Studi di Valore Impresa, che si sono svolti oggi a Milano al Teatro Gerolamo.

Gianni Cicero, presidente della Fondazione Centro Studi Valore Impresa, ha spiegato l'obiettivo dell'incontro: "Ci siamo occupati dell'evoluzione digitale dei professionisti, degli effetti che la certificazione ESG avrà sul mondo dell'impresa e su quello professionale. Non possiamo non sostenere una adeguata informazione di quel mondo professionale, alleato naturale del sistema d'impresa. Un alleato importante per salvaguardare un 'fare impresa' che, al di là delle dichiarazioni di facciata, dopo la crisi finanziaria del 2008, la pandemia del 2019 e gli effetti della guerra in Ucraina, si trova attaccato da provvedimenti legislativi sia nazionali che europei e da comportamenti lesivi oltre ogni misura per una azione di sviluppo degna di un paese civile e democratico. Bisogna accrescere lo sviluppo delle Pmi italiane." Secondo Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei commercialisti, "per professionisti, banche, istituzioni finanziarie e imprese, un cambiamento epocale è alle porte". Per il professor Daniele Tumietto, coordinatore di Valore Impresa per la Regione Lombardia, la "sostenibilità è un tema culturale che va urgentemente affrontato dall'imprenditore e dai suoi consulenti". (ANSA).