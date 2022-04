Rallentano i contagi da Covid nelle scuole lombarde

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Rallentano i contagi fra gli studenti delle scuole della Lombardia nella settimana fra il 4 e il 10 aprile. Secondo il report regionale, i positivi sono passati dagli 11.653 al Coronavirus della settimana precedente a 11.215.

Si tratta di una riduzione in tutte le fasce d'età, quindi dagli asili nido alle scuole superiori. La riduzione è testimoniata anche dalla diminuzione del tassi di incidenza per 100.000 abitanti. Non ci sono invece le quarantene per contatto che non sono più previste. (ANSA).