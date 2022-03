Banche: Mario Cera confermato alla presidenza di Fbml

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il professor Mario Cera, avvocato a Milano e ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Pavia, è stato confermato per i prossimi quattro anni alla guida della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Cera è alla guida di Fbml dal giugno 2021. Il comitato di indirizzo della Fondazione ha deliberato il rinnovo degli organi fondazionali di gestione e di controllo. I nuovi consiglieri nominati sono: Giuseppe Bernardi, Anna Castoldi, Ferdinando Crovace, Alessandro D'Adda, Sergio Di Nola e Riccardo Ravizza. Il collegio sindacale risulta così composto: Luigi Migliavacca (presidente), Barbara Blasevich e Anna Strazzera.

"Il nuovo assetto di governo della Fondazione - si legge in una nota di Fbml - risponde ai criteri di rappresentanza, di espressione e di genere previsti nello Statuto e assicurerà per il prossimo mandato sia le professionalità adeguate alle finalità istituzionali sia la relativa necessaria varietà di rappresentanza. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia, erede degli antichi Monti di Pietà di Milano e Pavia, opera con prevalenza nei territori tra Milano e Pavia e nel resto del territorio lombardo ed è, tra l'altro, azionista di Banca Intesa SanPaolo, Cassa Depositi e Prestiti e Banca d'Italia, vale a dire le più importanti istituzioni finanziarie del Paese".

