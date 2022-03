Scuola: occupato il liceo classico Berchet a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Gli studenti e le studentesse hanno occupato questa mattina il liceo classico Berchet, in via della Commenda, nel centro di Milano. I ragazzi si sono radunati in cortile, mentre dalle finestre pendono striscioni con scritto 'Berchet occupato'.

Ieri erano stati occupati il liceo Brera e il tecnico Pasolini. (ANSA).