Ucraina: assessore Milano, a Casa Jannacci le prime famiglie

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Casa Jannacci, lo storico dormitorio per senzatetto di viale Ortles a Milano, ha iniziato ad ospitare dalla notte scorsa le prime famiglie di profughi ucraini. "Sono in tutto una ventina gli ospiti del padiglione 3 della struttura che è stato completamente adibito all'accoglienza di uomini, donne e bambini in arrivo in queste ore in città - ha raccontato sulle sue pagine social l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé -. A disposizione, in viale Ortles, ci sono 68 posti letto, organizzati in piccole camere doppie che sono state sistemate a tempo di record dagli operatori, con anche la collaborazione degli ospiti della struttura, che accoglie tutto l'anno i senza dimora. Proprio alcuni di loro, per rendere più accoglienti i luoghi, anche per i bambini presenti, si sono offerti per decorare i corridoi e le parti comuni del padiglione con alcuni mandala realizzati durante un laboratorio creativo. Un bell'esempio di solidarietà ed empatia di Milano e dei suoi cittadini più fragili".

Il Comune di Milano "sta lavorando intensamente per mettere in campo tutte le iniziative necessarie, in coordinamento con la Prefettura, il Consolato ucraino e tutte le istituzioni coinvolte", ha concluso. (ANSA).