Ucraina: domenica manifestazione davanti base Nato di Ghedi

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Il Comitato contro la guerra Brescia ha indetto una manifestazione contro la guerra domenica 6 marzo davanti alla base militare di Ghedi.

"Questa base - scrivono i promotori - è il simbolo e lo strumento della guerra più estrema e finale, quella nucleare. A Ghedi sono presenti le bombe atomiche e i bombardieri per usarle; e se ne vogliono installare di nuove criminalmente più efficaci".

"Siamo a Ghedi per dire no alla guerra, per il cessate il fuoco immediato in Ucraina e per solidarietà a tutte le popolazioni che della guerra sono le vittime. Vogliamo il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione e alla vita in pace del popolo ucraino e di quello del Donbass, di tutti i popoli.

Siamo contro ogni aggressione militare, quella di Putin oggi, quelle della NATO negli ultimi trent'anni. Ci opponiamo alla decisione del Governo e del Parlamento di inviare armi in Ucraina, in totale violazione della Costituzione, che porta l'Italia in guerra. Vogliamo fermare l'escalation di rappresaglie e armi, alimentata da una isteria bellicista senza precedenti, il cui sbocco può essere la terza guerra mondiale".

"Se si vuol la pace - si legge ancora - si deve costruire la pace, cioè disarmare e sciogliere le alleanze militari a partire dalla NATO". (ANSA).