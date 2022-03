Caritas Milano, raccolti 500mila euro per l'Ucraina ma non basta

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Sono 279 le famiglie della diocesi ambrosiana, di cui 119 a Milano che hanno risposto all'appello della Caritas dando la disponibilità di ospitare i profughi in arrivo dall'Ucraina. E a queste si aggiungono 13 parrocchie e 13 associazioni e Comuni. Dunque sono in tutto 304 ad ora le offerte di alloggio ma Caritas rilancia l'appello come quello a partecipare alla raccolta fondi che ha organizzato.

Dal 24 febbraio sono stati raccolti 500 mila euro ma ogni donazione è benvenuta. Si tratta di fondi che vengono dati alla Caritas internazionale attiva in Ucraina e nei Paesi vicini dove si rifugia chi scappa dalla guerra. Sconsiglia invece l'invio di volontari e la raccolta di alimenti e medicinali perché "al momento non è possibile, o comunque è difficile, assicurarne il trasporto e garantire corrette ed eque distribuzioni".

Ad ora sono 84 le richieste arrivate alla Caritas ambrosiana di accoglienza e consulenza e riguardano 186 persone fuggite dall'Ucraina, di cui 82 sono bambini non accompagnati.

Si può sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana con carta di credito sul sito www.caritasambrosianait, con bollettino sul conto corrente postale 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano, o con bonifico sul conto del Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 con causale: Conflitto in Ucraina. (ANSA).