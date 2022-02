Champions: Dzeko, dato tutto ma non è bastato

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Cosa è mancato? Non perdere la partita. Per 75 minuti abbiamo giocato alla grande ma queste sono le grandi squadre, se non le punisci ti fanno gol. Abbiamo fatto di tutto, non è bastato. Abbiamo dato tutto". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, intervistato da Amazon Prime Video dopo il ko contro il Liverpool. "Peccato prendere gol su angolo dove siamo forti - ha aggiunto il bosniaco -. Ci proveremo fino alla fine, non è un risultato positivo per noi ma ci concentriamo prima sulla Serie A poi vedremo". (ANSA).