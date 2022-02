Sangiorgi, canzoni nude per il nostro tour unplugged

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Un 'Unplugged European Tour' al via il 30 settembre da Milano (Teatro degli Arcimboldi) che avrà come tappe i maggiori teatri italiani e 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Sarà il ritorno davanti a un pubblico dei Negramaro nel quale "le canzoni saranno nude, vicine alla loro essenza, per rispecchiare la nostra esigenza di contatto con le persone". Così Giuliano Sangiorgi in conferenza stampa in streaming, insieme agli altri componenti del gruppo, racconta il loro nuovo live acustico , a 14 anni dallo spettacolo nei teatri per l'album 'La finestra': "Era stata un' avventura straordinaria e ci eravamo ripromessi di poterlo rifare con ancora più esperienza - sottolinea sorridendo - "Non vedo l'ora di essere nei teatri, da Londra a Lecce e e vivere le canzoni come fossero pelle". La band sente "il bisogno di ritrovare e confrontarsi con il pubblico (dopo la cancellazione per la pandemia del tour indoor di marzo - aprile 2022, ndr). Le nuove date unplugged saranno "un warm-up incredibile verso cose bellissime che verranno, a a cui stiamo già lavorando, per il nostro ventennale nel 2023". In questi due anni, "sono felice che 'Contatto' (l'album in studio uscito nel 2020, ndr) ci abbia permesso di non fermarci, anche se avremmo potuto. In un momento tragico per tutti, ci siamo sentiti richiamati all'arte".

Sarà una forte emozione "rivivere l'abbraccio fra noi sei e con chi lavora insieme a noi, dietro e sotto al palco. Persone che amiamo e che hanno fatto amare la nostra musica. Molte, nel nostro mondo, in questi due anni hanno dovuto per necessità cambiare mestiere. Speriamo che ci sia per loro una nuova possibilità". Nella lunga conversazione con i giornalisti, si è spaziato nei temi, da Sanremo ("in tanti hanno dato cose bellissime quest'anno") alla nuova generazione di star italiane: "Abbiamo tenuto a battesimo Madame due anni fa, quest'estate siamo stati tanto con Sangiovanni e Blanco.... Sono talenti che ho trovato prontissimi, più a fuoco di quanto fossi io a 18 anni". Il tour organizzato da Livenation, dopo la parte in Italia, toccherà fra le altre, Londra, Amsterdam, Parigi Bruxelles e Barcellona. (ANSA).