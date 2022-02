Ministro Economia Eau incontra industriali italiani

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla Bin Touq Al Marri ha incontrato a Milano un gruppo di esponenti del mondo industriale, economico, finanziario e accademico italiano. Al termine dell'incontro il ministro ha invitato gli imprenditori presenti a partecipare all'Emirates Investment Summit Investopia, evento che si terrà a fine marzo.

All'incontro promosso da Giovanni Bozzetti presidente di Efg consulting, hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Lunelli presidente di Altagamma e presidente e amministratore delegato di Cantine Ferrari, Carlo Capasa presidente della Camera nazionale della Moda Italiana, Alfonso Dolce amministratore delegato Dolce & Gabbana, Sergio Dompé presidente esecutivo di Dompè, Maurizio Dallocchio economista, già rettore della SDA Bocconi School of Management, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Gusalli Beretta presidente Beretta Holding, Carlo Ferro amministratore delegato ITA, Maurizio Tamagnini amministratore delegato del Fondo Strategico Italiano.

"L'odierno incontro è la conferma dell'amore e dell'autentica passione verso il Made in Italy che da sempre caratterizza gli Emirati Arabi Uniti. Il Ministro dell'Economia emiratino ha espressamente voluto incontrare imprenditori italiani per confrontarsi su storie imprenditoriali di successo e su nuove opportunità di business che si possono reciprocamente sviluppare. Gli Emirati Arabi Uniti, oggi sempre più al centro del mondo, rappresentano l'occasione di rilancio dell'economia italiana" ha dichiarato Giovanni Bozzetti presidente EFG.

(ANSA).