Tiro a volo: Fitav e Beretta rinnovano accordo fino al 2024

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La federazione italiana tiro a volo (Fitav) e la Beretta hanno rinnovato fino a tutto il 2024 l'accordo di sponsorizzazione per le nazionali azzurre, che riceveranno una completa dotazione di capi di abbigliamento e accessori. Così la competenza della fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia continuerà ad essere a supporto degli azzurri affinché possano essere messi nelle migliori condizioni per raggiungere i risultati all'altezza della tradizione italiana in questo sport. Una capacità di sostegno che la più antica azienda manifatturiera del mondo (dal 1526) ha saputo implementare di anno in anno fin dall'inizio, nel 2013, del rapporto con la Fitav.

L'accordo è stato siglato da Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'Armi "Pietro Beretta", e da Luciano Rossi, presidente della Fitav. "L'accordo che abbiamo siglato con Beretta Armi, che peraltro consolida una collaborazione ormai decennale - il commento di Rossi -, si inserisce perfettamente in quella scelta che la federazione ha compiuto nel tempo e che si sintetizza nella volontà di esaltare le eccellenze italiane e di promuovere il made in Italy. Gli anni che stiamo per affrontare in questo quadriennio anomalo che ci condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno molto impegnativi dal punto di vista tecnico e agonistico, e dovremo gestire con accuratezza ogni dettaglio in questo difficile percorso. Ma Fitav avverte anche l'esigenza di continuare a rendersi ambasciatrice di un'italianità che nel mondo del tiro a volo si esprime ormai da decenni attraverso la qualità della produzione manifatturiera. Anche in questo quadriennio Beretta Armi vestirà quindi gli azzurri e fornirà loro gli accessori da pedana".

(ANSA).