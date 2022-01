Mattarella concede il 'bis' che gli fu chiesto alla Scala

Aveva ragione il pubblico della Scala quando lo scorso 7 dicembre, all'ingresso di Sergio Mattarella nel palco reale per la prima di Macbeth, non solo gli aveva tributato una standing ovation con oltre sei minuti di applausi, ma gli aveva anche chiesto a gran voce un 'bis'. Il presidente della Repubblica in quell'occasione si era limitato a sorridere e sembrava ben intenzionato a non accontentare le richieste di un secondo mandato come presidente della Repubblica arrivate da loggione e platea, da esponenti del mondo dell'economia come il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, del made in Italy come Giorgio Armati, artisti come Roberto Bolle e in qualche modo anche dalla senatrice Liliana Segre che disse di augurarsi un presidente della Repubblica come Mattarella. Il Capo dello Stato l'ha accontentata. E adesso la Scala lo aspetta il prossimo 7 dicembre per l'inaugurazione della stagione.