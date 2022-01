Letizia Moratti: 'Grande apprezzamento a Mattarella'

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Grande apprezzamento a Sergio Mattarella per aver accettato la conferma a Presidente della Repubblica". Lo esprime in un tweet la vice presidente e assessore al Welfare dalla Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Grazie alla generosa disponibilità del Capo dello Stato, il Quirinale continuerà nella sua preziosa opera di tutela della Costituzione e garante delle Istituzioni e Cittadini", aggiunge l'ex sindaca di Milano, che nei giorni scorsi era stata indicata nella rosa dei nomi del centrodestra per il Quirinale. (ANSA).