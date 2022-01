Tenta di prendere aereo con green pass falso, denunciato

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Un 28enne è stato indagato dalla polizia per aver tentato di prendere un volo dall'aeroporto di Milano Linate utilizzando il green pass di un'altra persona.

L'uomo, residente a Bergamo, deve rispondere di sostituzione di persona. Stamattina si è presentato ai controlli d'imbarco per la Spagna con un green pass che riportava un nome diverso da quello presente sulla carta d'imbarco. Quando è stato scoperto, ha provato a scappare ma è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera che lo hanno accompagnato nei loro uffici.

Qui il 28enne ha ammesso di non avere una certificazione verde regolare e di essere "convintamente contrario" alle disposizioni di legge, raccontando inoltre di aver comprato su Internet il nuovo green pass.

Durante la perquisizione, infine, gli hanno trovato alcuni grammi di marijuana nascosti in una tasca della valigia, ragione per cui è stato anche sanzionato per il possesso di droga.

(ANSA).