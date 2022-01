In migliaia a visite d'autore alla Villa Reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Nel weekend appena trascorso sono stati 1.800 i visitatori che hanno varcato la soglia della Villa Reale di Monza, per una visita guidata d'autore, condotta da un attore che ha impersonato Re Umberto I. Un'iniziativa culturale che sta riscuotendo - secondo gli organizzatore - un successo straordinario e che verrà prolungata anche nel corso delle prossime aperture.

Oltre alla visione in realtà aumentata, alla ricostruzione della corona regale e alle visite con le guide tradizionali, chi è entrato in Reggia lo scorso weekend ha potuto ammirare anche le splendide opere ad acquerello di Alvaro Castagnet: un artista noto in tutto il mondo come principale interprete moderno di questa tecnica pittorica. L'artista è stato protagonista anche di un workshop curato dall'Accademia Internazionale dell'Acquerello.

"Il costante aumento dei visitatori in Reggia è il segno che il nostro bene monumentale sta diventando ormai meta particolarmente gradita non solo per le gite fuori porta, ma anche per tutti coloro che cercano il perfetto connubio tra arte e meraviglie ambientali", spiega il sindaco di Monza Dario Allevi, che è anche presidente del Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza.

"Le iniziative che abbiamo avviato con le aperture straordinarie di Natale stanno incontrando il favore di un pubblico eterogeneo che va dalla famiglia all'esperto di arte - ha aggiunto -. E proprio su questo perfetto binomio stiamo lavorando per il palinsesto dei prossimi mesi a partire dalla grande collettiva 'Artisti d'Italia' curata da Vittorio Sgarbi e dall'antologica dedicata ad Antonio Ligabue". (ANSA).