Moda: Husky debutta a Milano

Debutto in digitale, alla Milano Fashion Week Men's collection, per Husky, che in un fashion film celebra le radici londinesi del brand e la celebre giacca da caccia trapuntata in nylon, diventata uno status symbol negli anni, indossata anche dalla regina Elisabetta.

Protagonista della collezione, la giacca Papillon, ispirata all'omonima pellicola del 1973 diretta da Franklin Schaffner con Steve McQueen e Dustin Hoffman, che unisce uno shell in nylon bordeaux e un gilet picot nero in cashmere e pura lana vergine.

