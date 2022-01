Teatro: a Milano 'L'attimo fuggente' con Ettore Bassi

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Ho voluto fortemente questo ruolo fin dall'inizio, mi sono proposto sfacciatamente per vestire i panni di questo professore emblematico". Lo ammette con un sorriso Ettore Bassi, che sarà il mitico professor Keating nella versione teatrale del film 'L'attimo fuggente', in scena il 14 e 15 gennaio al teatro degli Arcimboldi di Milano con la regia di Marco Iacomelli. L'adattamento teatrale è a cura di Tom Schulman, già premio Oscar per la sceneggiatura della pellicola del 1989.

Vestire i panni che nel film furono di Robin Williams, per Bassi ha un forte significato: "dire quelle parole ogni sera, veicolare un messaggio in cui credo profondamente, è una responsabilità enorme e un grande dono che mi viene fatto. Per questo cerco di esprimere questi messaggi - conclude - con un coinvolgimento profondo". (ANSA).