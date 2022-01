Reddito: cinque denunciati a Desio, due detenuti

(ANSA) - DESIO, 08 GEN - Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza a Desio, in provincia di Monza. Tre hanno mentito su stato di famiglia e residenza, due hanno "dimenticato" di comunicare di essere sottoposti a detenzione domiciliare.

Uno dei denunciati, proprietario di un'abitazione dichiarata come prima casa ma in realtà affittata, nonchè possessore di un'auto di lusso acquistata da pochi mesi grazie a un prestanome, risulta aver percepito illecitamente oltre 15 mila euro.

I carabinieri hanno informato l'INPS per interrompere immediatamente l'erogazione del contributo. (ANSA).