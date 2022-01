Aggredita in piazza Duomo, pm Milano 'violenza sessuale'

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - La Procura di Milano sta indagando con l'ipotesi di reato di violenza sessuale per identificare gli aggressori della ragazza di 19 anni che nella notte di Capodanno, verso l'1.30, ha subito abusi sessuali in piazza Duomo, nel capoluogo lombardo, dopo essere stata circondata da una trentina di giovani.

Le indagini sono coordinate dai pm del pool 'fasce deboli' e condotte dalla Squadra mobile di Milano. Oggi sulle pagine social chiamate 'Milanobelladadio' è stato pubblicato un video che riprende i momenti dell'aggressione ai danni della ragazza.

Inquirenti e investigatori sono al lavoro per identificare i componenti del 'branco' che ha abusato della giovane. (ANSA).