Vaccini: Moratti, si eviti di andare senza prenotazione

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini lombardi a non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione. Questo "per un'affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e problemi di gestione al personale. Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c'è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei centri - ha spiegato -. I cittadini devono evitare di presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione.

Prenotare è segno di educazione nei confronti degli altri e di rispetto del lavoro degli operatori sanitari".

Come spiega una nota della Direzione generale Welfare, gli unici a potersi presentare nei centri tampone senza prenotazione sono i cittadini con più di 12 anni che vogliono ricevere la prima dose. (ANSA).