Borsa: capitalizzazione Piazza Affari supera i 640 miliardi

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Piazza Affari si prepara a chiudere il 2021 con una capitalizzazione in crescita del 5,5% a 640,8 miliardi, con un progresso di oltre il 22% per l'indice Ftse Mib da inizio anno. Sale dal 37 al 38,5% l'incidenza della capitalizzazione del paniere delle blue chips sul Pil. Tra queste ultime svettano Unicredit (+76,86% il rendimento da inizio anno), Cnh (+66,97%) ed Interpump (+59,01%). In controtendenza Saipem (-17,78%), Enel (-16,28%) e Nexi (-14,32%), i titoli con il rendimento peggiore tra i principali del listino. (ANSA).