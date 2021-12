Champions: Pioli, Milan con poco ritmo e qualità

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Sapevamo delle difficoltà della gara di questa sera. Serviva più ritmo e qualità, peccato non esserci riusciti. Non abbiamo mosso la palla velocemente, i movimenti non sono stati giusti. Il ritmo si dà muovendo il pallone velocemente e stasera non ci siamo riusciti. Poi il secondo gol subito ci ha colpiti particolarmente".

Lo ammette Stefano Pioli dopo che il suo Milan è stato battuto dal Liverpool, finendo ultimo nel girone e fuori dall'Europa.

"Il Milan non avrebbe dovuto subire due gol così, oltre alle qualità dell'avversario - spiega a Mediaset il tecnico rossonero - ci sono errori nostri. Dovevamo giocare una prestazione migliore dal punto di vista tecnico e qualitativo contro una squadra che giocava con alcuni ricambi ma che erano di grande qualità. Dovevamo prenderci più rischi e giocare una partita migliore dal punto di vista del tecnico".

C'è rammarico soprattutto per l'esito delle prime partite, gare in cui molti dei rossoneri erano alla prima presenza in Champions League: "Nelle prime partite meritavamo di più, qualche rammarico c'è, ma è inutile guardarsi indietro. Sapevamo che avevamo un girone difficile ma queste partite ci aiuteranno a crescere". (ANSA).