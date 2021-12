A Milano inaugurato il Mercatino di Natale in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, hanno inaugurato oggi, dopo lo stop forzato dello scorso anno, il tradizionale 'Mercatino di Natale' in piazza Duomo. Realizzato da Apeca, l'Associazione ambulanti di Confcommercio Milano, sarà aperto dalle 8.30 alle 22 tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio.

Più di 30 le baite decorate con frasche, festoni rossi e luci e 64 gli espositori con i loro prodotti artigianali e gastronomici, dalle pietre incise agli eco-prodotti in avorio vegetale, dal torrone di Cremona ai panettoni artigianali. Il Mercatino di Natale di piazza Duomo è caratterizzato anche dalla solidarietà, visto che gli organizzatori doneranno 270mila euro a diverse onlus milanesi, tra la quali la Fabbrica del Duomo, l'Istituto dei Tumori, la Casa della Carità, il Centro Aiuto alla Vita della Clinica Mangiagalli e la Fondazione Asilo Mariuccia.

"Dallo scorso settembre, con il Salone del Mobile, - ha detto il sindaco Sala - la città ha riconquistato settimana dopo settimana i suoi eventi più importanti e amati, segnando una ripresa graduale ma decisa di tutte le sue attività, culturali, sportive e commerciali. Ora il Natale ci regala, è proprio il caso di dirlo, l'opportunità per un nuovo passo avanti. Abbiamo chiesto a tutti la massima attenzione alle regole, perché questo momento possa essere motivo di gioia e serenità e i mercatini saranno l'occasione per tornare a vivere le feste con la giusta atmosfera".

"Le luci del Mercatino di Natale che si riaccendono dopo due anni - ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli - sono davvero un segno di nuova speranza per una Milano decisa a ritrovare la via della normalità e della ripresa economica". (ANSA).