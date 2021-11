Vaccini, Bertolaso: 'La Lombardia userà di più Moderna'

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "In questi giorni e nelle prossime settimane in Lombardia il vaccino che useremo di più sarà Moderna perché ha dimostrato di essere sicuro, ben gestibile, anche meglio rispetto a Pfizer in alcune situazioni particolari.

Andate tranquillamente a fare sia Pfizer che Moderna perché non vi sono difficoltà e dubbi di alcun genere". Lo ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso intervenendo alla diretta social 'Stop ai dubbi' promossa dalla Regione Lombardia per parlare dei vaccini.

Bertolaso ha spiegato che in questi giorni in alcuni centri vaccinali ci sono state code, causate anche dal fatto che "diverse persone che si sono presentate per la terza dose chiedevano di avere la terza dose con Pfizer anziché con Moderna, solo perché avevano letto che per la terza dose con Moderna serve mezza dose. Il semplice fatto che qualcuno abbia strumentalizzato questa decisione, che è stata adottata solamente su base scientifica, ha causato una serie di resistenze e ritrosie che sono ingiustificate", ha concluso. (ANSA).