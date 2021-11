Editoria: settimanale "il Ticino" di Pavia compie 130 anni

(ANSA) - PAVIA, 28 NOV - "il Ticino", il settimanale della diocesi di Pavia, compie 130 anni. Venne fondato nel 1891 dal cardinale Agostino Riboldi, all'epoca vescovo di Pavia, nello stesso anno in cui Papa Leone XIII con la famosa enciclica "Rerum Novarum" invitava i cattolici a riaffacciarsi alla politica e alla vita pubblica. Per celebrare questo anniversario, il giornale diocesano esce questa settimana (nelle edicole e nelle parrocchie) con un numero speciale di 64 pagine, ricco di testimonianze, riflessioni e rievocazioni.

"Il settimanale - sottolinea nel suo editoriale il vescovo Corrado Sanguineti - resta uno strumento prezioso, da far conoscere e da diffondere, che intende essere voce della diocesi, nelle sue varie espressioni, con un'attenzione a ciò che nasce e cresce nelle nostre comunità, ma anche specchio delle risorse, dei problemi e delle sfide di Pavia e della sua provincia".

In questi ultimi anni "il Ticino" ha rafforzato anche la sua presenza sul web, con il sito internet (www.ilticino.it) e attraverso i social. (ANSA).