Covid: Fontana, Lombardia al momento lontana da zona gialla

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - "Per il momento non siamo assolutamente da zona gialla né vicini alla zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,.

"I numeri per il momento sono buoni, dobbiamo andare avanti con la somministrazione di ulteriori vaccini, la terza dose e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus", ha aggiunto Fontana. Per l'estensione delle terza dose del vaccino anti-Covid "quando ci daranno il via libera, noi siamo pronti" ha detto ancora il presidente della Regione. "Aspettiamo che il Governo ci dica, mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l'opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie. Per ora siamo limitati agli over 60, ma credo che si vada in quella direzione", ha aggiunto Fontana. (ANSA).