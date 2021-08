Conte 'adottare una legge speciale per Milano'

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Dobbiamo dare a Milano la spinta necessaria per tornare a essere la locomotiva del Paese, la frontiera di una crescita e di uno sviluppo sostenibili nel quadro di un'economia eco-sociale di mercato. Sarà necessario adottare una legge speciale per la città che le garantisca tutti gli strumenti per vincere la sfida senza divisioni, ma con l'ambizioso obiettivo di portare Milano e l'Italia al centro del mondo". Lo scrive il leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte in una lettera al 'Corriere della Sera'.

Conte, parlando del Nord Italia e di Milano, analizza i risultati conseguiti dal Movimento 5 Stelle "per buona parte soddisfacenti, ma non propriamente brillanti - scrive -. E le ragioni sono molteplici. Di certo non siamo riusciti ad ascoltare con sincera attenzione i bisogni dei cittadini milanesi, delle varie fasce sociali e, in particolare, del ceto professionale e imprenditoriale"; e aggiunge: "abbiamo pagato la diffusione dello stereotipo di un Movimento poco attento alle necessità del tessuto imprenditoriale e produttivo".

Conte promette che "con il nuovo corso porremo rimedio" e aggiunge: "la Carta dei principi e dei valori, che costituirà il fondamento di ogni nostra azione politica, richiama - a voler fare degli esempi - il ruolo fondamentale delle imprese per il progresso economico e sociale di una comunità". (ANSA).