Europei: De Corato; Sala buon bilancio feriti? Incompetente

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Riguardo i festeggiamenti per gli Europei a Milano "dobbiamo solo ringraziare la buona sorte che non è scappato il morto anche se 15 feriti, di cui 3 feriti gravi, comunque in città ci sono stati. Chi, ieri sera dopo le 24, era in giro ha potuto capire che il capoluogo era in balia di se stesso": lo afferma il consigliere comunale di FdI, Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza che si chiede se "per il sindaco Sala sono un buon bilancio".

"E' vero, i feriti in Duomo non si potevano prevedere, ma quanto accaduto sui Navigli sì. Si sarebbe potuto preventivare che i tram in quella zona non sarebbero dovuti transitare e si sarebbe potuta vietare la vendita di alcolici in bottiglia come viene fatto in occasione di eventi sportivi di analoga portata", sottolinea l'assessore.

"A pochi mesi dalle elezioni il sindaco, ancora una volta, ha dimostrato la sua incompetenza nel non saper gestire una situazione che era prevedibile, come quella della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter nei mesi scorsi. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco che per tutta la notte con un acqua-scooter hanno vigilato che nessuno dopo i tuffi nel Naviglio annegasse, gli agenti delle Forze dell'Ordine e i soccorritori, che fino alle luci dell'alba hanno dovuto lavorare", conclude. (ANSA).