Moda: Msgm, scoprirsi con poesia e romanticismo

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "C'è voglia di scoprire la pelle, da osservatore delle masse lo trovo molto interessante: a volte volgare, a volte sofisticato, ma non ho mai visto così tante ragazze in bra e ragazzi a petto nudo, la sfida era raccontarlo con romanticismo e poesia" dice Massimo Giorgetti, raccontando di essersi ispirato per la collezione Msgm per la prossima estate alle fotografie di Stephen Milner, ma anche all'incontro con alcuni talenti italiani come il dj Lorenzo Senni, il cui brano "canone infinito" accompagna il video girato in Toscana.

E' un racconto che segue i momenti di una lunga giornata su una spiaggia deserta, quello che sottolinea come oggi "mostrare la pelle sia un modo di fare il pieno di vitamina D". A questa parte, che si declina in capi tecnici e performanti, si accompagna una sezione molto manuale, con pantaloni e bluse in fettuccia di cotone, pull di mohair tricottato a mano con una sirena fatta con lo stencil, capi di canapa sabbiata e giubbini in tie and dye realizzato con colori organici. Sparse ovunque, fantasie marine di squali tribali e conchiglie legate da piercing, che tornano sulle maglie sportive e i leggings in lycra, sulle camicie e i bermuda in popeline o in cotone jacquard, mentre grandi pesci in toni sgargianti diventano intarsi sulle maglie effetto scucito, da portare sulle tute subacquee. (ANSA).