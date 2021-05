Pugilato: a Cinisello Balsamo, La Femina batte Salvini

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO, 23 MAG - Spettacolo doveva essere e spettacolo pugilistico è stato, quello andato in scena nella Cinisello Balsamo Boxing Night. L'evento, mandato in Diretta sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana , ha visto svolgersi 5 match di buona. Il 'main event' è stato la sfida nei pesi Piuma tra il 26enne Vincenzo La Femina e il 42enne Emiliano Salvini, quest' ultimo battuto nettamente ai punti e all'ottava sconfitta consecutiva in carriera. A fare la differenza è stato soprattutto il montante destro del pugile campano, che ora spera di battersi per il titolo italiano. Incontro in cui si è imposto ai punti il boxer campano.

Spettacolare la conclusione del match fra pesi medi in cui Francesco Russo si è imposto per KO tecnico alla terza ripresa su Nikola Mancic.

Ottima l'organizzazione della Opi 82 di Alessandro Cherchi, con cui hanno collaborato la Federboxe, l'Asd Rocky Marciano di Elvis Bejko, il Comune di Cinisello Balsamo e l'advisor Artmediasport. (ANSA).