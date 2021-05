Pugilato: Tricolore supergallo, De Bianchi è nuovo campione

(ANSA) - BRESCIA, 16 MAG - Nella categoria dei Supergallo c'è un nuovo campione italiano. Infatti in uno dei match della riunione svoltasi nel centro sportivo Rigamonti di Brescia sotto l'organizzazione della Promo Boxe Italia di Mario Loreni, con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e di Artmediasport, il reggiano Mattia De Bianchi ha strappato il titolo al livornese Jonathan Sannino vincendo con verdetto unanime (99- 92; 98 92; 98-91) al termine delle dieci riprese.

In questa sfida ha prevalso il maggior ritmo di De Bianchi , che ha portato serie di colpi alle quali Sannino ha replicato cercando di colpire al corpo il rivale per interromperne la cadenza. Ma De Bianchi non si è fatto sorprendere e, a sua volta, è entrato più volte nella guardia del campione. Così alla fine ha vinto meritatamente. (ANSA).