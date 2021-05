Vaccini: in Lombardia superate 500mila prenotazioni over50

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Hanno superato quota 500mila le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per la fascia d'età 50-59 anni in Lombardia. Alle 10.15 di oggi, infatti, hanno già fissato un appuntamento per la vaccinazione 501.732 lombardi, praticamente un terzo della popolazione coinvolta. Lo fa sapere l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Le iscrizioni sul portale di Poste Italiane e Regione Lombardia avevano preso il via alla mezzanotte di domenica scorsa. (ANSA).