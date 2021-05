Terrorismo: Corte Milano, prescritta pena per Bergamin

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La Corte d'Assise di Milano ha dichiarato l'estinzione della pena per prescrizione per Luigi Bergamin, il terrorista che si è costituito in Francia dopo il blitz delle Forze dell'Ordine di fine aprile che ha portato all'arresto in totale di nove ex esponenti degli anni di piombo.

Lo ha appreso l'ANSA.

La Corte ha accolto il ricorso del difensore Giovanni Ceola.

(ANSA).