Xavier Dolan firma campagna per Prada

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Il regista Xavier Dolan firma la nuova campagna della borsa Prada Galleria, interpretata da Hunter Schafer, la Jules della serie Hbo 'Euphoria'.

Al regista di 'Mommy' - spiega una nota della maison - è stata data la possibilità di esprimere attraverso l'obiettivo e in modo indipendente la propria visione personale dell'universo della moda e dell'identità della borsa. La campagna trae ispirazione dal fascino senza tempo dell'iconografia del settore: si passa dalla camera da letto della protagonista alle immagini di un servizio fotografico, catturate dalla macchina da presa in modo contraddittorio, contenute in set cinematografici che evocano quelli di Hollywood. (ANSA).