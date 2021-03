COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Con 56.383 tamponi effettuati, sono 4.810 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile all'8,5%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+3) e negli altri reparti (+95). I decessi sono 78.

Nuovo inciampo per la campagna vaccinale. A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, questa mattina l'hub vaccinale di Cremona, in fiera, si è ritrovato quasi deserto: solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l'Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di persone da contattare per evitare di sprecare anche una sola dose di vaccino. Disservizi sono stati registrati anche a Como, Varese e Monza. Aria, società della Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni, è stata attaccata da Pd e M5s.

Controlli a tappeto nel primo weekend in zona rossa. Un party è stato scoperto ieri sera dalla Guardia di Finanza in un palazzo di Milano che si affaccia sulla Darsena. Quattordici le persone sanzionate. Ma oggi il centro di Milano è apparso quasi deserto. Più popolati i parchi cittadini.

La crisi economica morde almeno quanto la crisi sanitaria. E il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha criticato il nuovo decreto Sostegni del governo. "Ci aspettavamo un deciso cambio di passo - ha detto - soprattutto nell'aiutare settori che sono il motore economico del Paese e oggi soffrono l'incertezza di un futuro ancora buio".

Chi guarda alla ripresa economica post Covid è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "I fondi" per la ripresa - ha detto - "arriveranno anche a Milano, ne arriveranno di significativi grazie al Recovery Plan e stiamo cercando di indirizzarli verso progetti e imprese sane, bisogna evitare che le mafie mettano le mani su queste risorse". (ANSA).