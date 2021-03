Animali: gabbiani feriti salvati da carabinieri nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Cinque gabbiani feriti sono stati salvati questa mattina dai carabinieri della Stazione di Trezzo sull'Adda e della Stazione Carabinieri Forestale di Milano, che sono intervenuti a Trezzo dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcune carcasse di uccelli in via Baracca.

I militari, insieme ai veterinari di Ats, hanno effettivamente trovato 10 gabbiani morti lungo la strada e sui tetti delle case, e hanno assistito i 5 uccelli feriti, di cui uno intrappolato nel tirante di un traliccio poco distante, affidati a un rifugio sanitario.

I carabinieri sono al lavoro per risalire alle cause dell'incidente nell'area all'interno della zona industriale di Trezzo sull'Adda, dove alta è la concentrazione di tralicci dell'alta tensione e di ripetitori di antenne che possono aver disorientato lo stormo di gabbiani. (ANSA).