COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Con 32.132 tamponi effettuati, sono 3.019 i nuovi casi in Lombardia con il rapporto di positività in crescita al 9,4% (ieri 7,1%). I decessi sono 37 per un totale di 28.008 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+9) mentre diminuiscono negli altri reparti (-11).

Una targa in memoria dei medici e degli odontoiatri europei scomparsi per Covid-19 "nel ricordo e nella memoria di tutti e per sempre" è stata svelata oggi, giornata nazionale dedicata a tutti i camici bianchi morti, all'ospedale di Codogno (Lodi), dove un anno fa venne accertato il primo casi di Covid in Italia, giorno che segnò l'inizio della pandemia nel nostro Paese. "Il grazie va a tutte le donne e gli uomini da un anno impegnati oltre le proprie forze ed energie nella lotta per la vita", ha scritto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Oggi - ha aggiunto - questo ringraziamento si concretizza in una campagna vaccinale che ha l'obbiettivo di riportare gli ospedali alla loro straordinaria normalità". Dalla Lombardia un contingente di 19 fra infermieri e medici è diretto in Umbria, regione che ha chiesto aiuto per affrontare l'emergenza. Ad accompagnarli Guido Bertolaso.

Intanto continuano i controlli per controllare il rispetto nelle norme anti Covid. Un 'Single Party' è stato scoperto in un locale alla periferia di Pavia. L'appuntamento ha attirato l'attenzione della polizia che ieri pomeriggio (con il supporto di carabinieri e polizia locale) è entrata nel locale constatando che era in corso una festa con la presenza di circa 120 ragazzi, molti dei quali minorenni. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare sanzionato con una multa di 400 euro.

La polizia locale di Bergamo si è attivata oggi per evitare assembramenti nelle principali vie del centro, in particolare via XX Settembre in città bassa e la Corsarola in Città Alta. E' stata attivata la circolazione a senso unico per i pedoni.

