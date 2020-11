Galli: 'Situazione fotocopia, vanificato il lockdown'

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Credo che sia una questione di stanchezza, non di paura, e del dover constatare che molti sforzi fatti ci hanno portato a una fotocopia di quello che abbiamo vissuto". Così l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha risposto a una domanda sullo stato d'animo degli operatori sanitari.

"Poi possiamo discutere che non è una fotocopia esatta, ci sono molte cose differenti ma la sostanza è questa - ha aggiunto -, si poteva evitare e contenere il fenomeno molto di più, c'è stato molto lavoro e sacrificio perché potesse essere fatto da parte della popolazione nei mesi del lockdown, ritrovarci in questa condizione è difficile da ingoiare".

Quanto all'ospedale Sacco, secondo Galli c'è "una situazione di pressione molto significativa, il dato di fatto è che stamattina avevamo una quantità di codici rossi e gialli in pronto soccorso. L'ospedale è carico di pazienti e grande spazio non ce n'è e non ce ne sarà nei prossimi giorni". (ANSA).