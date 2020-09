Atalanta: 'Grazie e in bocca al lupo a Castagne'

(ANSA) - BERGAMO, 03 SET - "Thank you, Timothy". L'Atalanta sceglie il profilo Twitter per salutare Castagne, appena ceduto a titolo definitivo al Leicester, riassumendone le cifre di tre stagioni in nereazzurro: 96 partite, 6.823 minuti giocati, 8 gol, 10 assist, settimo, quarto e terzo posto, finale di Coppa Italia (nel 2019 con la Lazio), sedicesimi di Europa League (2018, col Borussia Dortmund) e quarto di Champions League (2020, col PSG). "Grazie, Tim, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura al Leicester City", conclude il tweet. Il comunicato ufficiale sulla cessione, invece, compare sul sito atalantino: "Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Timothy Castagne al Leicester City - si legge -. Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra.

In bocca al lupo Timothy!" (ANSA).