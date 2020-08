Festa tifosi all'aeroporto, ritorno Atalanta da eroi

(ANSA) - BERGAMO, 13 AGO - L'eliminazione dalla Champions League non ha tolto entusiasmo ai tifosi dell'Atalanta. In duecento hanno accolto la squadra di ritorno dal Portogallo all'aeroporto di Orio al Serio, tra cori e bandiere. Il volo è atterrato intorno alla 14. Giocatori e staff della squadra sono stati prelevati da due pullman sulla pista e si sono poi allontanati tra due ali di folla, che hanno riconosciuto loro l'onore delle armi per la strepitosa stagione vissuta fino a ieri sera. (ANSA).