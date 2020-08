In Lombardia 8 decessi e 38 positivi

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Sono 8 le nuove vittime per il Covid in Lombardia, che in tutto ha registrato finora 16.815 decessi. Dai 7.712 tamponi effettuati ieri, sono emersi 38 nuovi casi positivi, di cui 6 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici. I guariti e dimessi di ieri sono 164, scendono di 5 i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 153.

I nuovi casi sono 10 a Milano di cui 5 a Milano città, 9 a Bergamo, 4 a Brescia e Cremona, 3 a Mantova, 1 a Lodi, Varese, Sondrio e Como. In provincia di Lecco e Pavia non ci sono stati contagi.

Sono tutte in Lombardia le vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale a 35.154 nell'intero Paese dall'inizio dell'epidemia. (ANSA).