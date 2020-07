Conte: "Europa League? La qualificazione non è scontata"

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "In Europa ci sono tante squadre forti, il Manchester United su tutte: vincere non è mai facile e non lo sarà in questa Europa League. In Inghilterra tutti chiedono allo United di vincere il trofeo, visto che si giocherà la qualificazione in Champions con il Leicester. Ho detto ai miei, comunque, di non porsi dei limiti, soprattutto perché abbiamo intrapreso un percorso di crescita". Così Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in trasferta sul Genoa.

"Il Getafe? E' una squadra tignosa - aggiunge l'allenatore dell'Inter -: andate a rivedere le partite contro il Barcellona e il Real Madrid, nella Liga, capiterete quanto li hanno fatti soffrire. In molti danno per scontato il risultato, ma non lo è assolutamente. Mi auguro solo di avere la squadra al completo".

"Rimpianti per il campionato? No, dobbiamo fare i conti con situazioni inaspettate, fra assenze e infortuni: non finiremo mai di ringraziare Borja Valero, che ci ha salvati in molte situazioni", conclude. (ANSA).