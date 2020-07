Comandante guardia finanza in Lombardia

(ANSA) - LODI, 16 LUG - Visita in Lombardia del comandante generale della guardia di finanza, generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, che ha incontrato i militari delle fiamme gialle impegnati durante l'emergenza coronavirus.

Prima tappa la storica caserma 'Cinque Giornate' di Milano, dove è stata accolto dal Comandante interregionale dell'Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Vicanolo, dal Comandante regionale Lombardia, Generale di Divisione Stefano Screpanti, e dal Comandante provinciale di Milano, Generale di Brigata Stefano Cosimo De Braco. Poi l'incontro con i Comandanti provinciali lombardi, e i delegati della Rappresentanza militare e alcuni militari in congedo dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.).

Il comandante Zafarana, che è stato anche a Lodi, prima 'zona rossa' d'Italia, e a Bergamo, ha espresso sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto dai militari, anche a rischio della propria incolumità, riuscendo a assicurare la massima funzionalità dei reparti anche durante i difficili mesi del lockdown. (ANSA).