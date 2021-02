Scarpe rosse in Consiglio regionale contro i femminicidi

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Scarpe rosse in consiglio regionale per condannare l'ennesimo femminicidio. L'iniziativa è dei consiglieri della Lega, Mabel Riolfo e Brunello Brunetto, che hanno portato due grandi scarpe rosse e le hanno appoggiate sui banchi del Consiglio "Con questa iniziativa intendiamo impegnare Regione Liguria a sostenere, in modo concreto, ogni azione utile al fine di promuovere la parità di genere e combattere con ogni mezzo idoneo l'allarmante fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne". L'iniziativa arriva a pochi giorni dall'omicidio di Clara Ceccarelli uccisa con 100 coltellate nel suo negozio in centro a Genova dall'ex compagno. (ANSA).