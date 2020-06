Coronavirus: M5S presiederà commissione d'inchiesta

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - E' il capogruppo del M5S inl Consiglio regionale della Liguria Fabio Tosi il candidato indicato dalle opposizioni a presiedere la commissione d'inchiesta sulla gestione ligure dell'emergenza Covid-19. La capogruppo di Cambiamo con Toti Lilli Lauro stamani al ritorno in aula dell'assemblea dopo sette sedute in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus ha polemizzato su alcune "email inviate nelle settimane scorse dallo stesso Tosi firmate come presidente della commissione sebbene non sia ancora stata istituita". "Pretendo che la commissione sia fatta, - ribadisce Lauro - però fino a fine luglio il Governo ha detto che ci sarà l'emergenza sanitaria, cosa ispezioniamo prima? Pd e M5S vogliono fare lotta e governo. Non è possibile". "E' l'opposizione a indicare il presidente, Tosi è il presidente indicato - replica il consigliere Sergio Rossetti (Pd) - Tosi sarà il presidente della commissione in quanto la minoranza indica il presidente di questo tipo di commissione". (ANSA).